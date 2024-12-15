Тобольские врачи спасли жизнь пациента с запущенным диагнозом

Врачи тобольской Областной больницы № 3 спасли пациента с запущенным диабетом. Врачи-урологи провели сложную операцию 62-летней женщине с тяжелыми осложнениями диабета.

Пациентку госпитализировали в экстренном порядке, с диагнозом - острое воспаление почки, вызванное закупоркой мочеточника. Из-за диабета процесс протекал атипично: развился сепсис, а в почке начали активно размножаться бактерии. Ситуация усугубилась частичной деструкцией почки и внутренним кровотечением. Риск летального исхода был крайне высок.

Врачи Сергей Парамонов и Умед Негматов во главе с заведующим отделением Юрием Мельзиным, провели сложную трехчасовую операцию. Почка была увеличена в три раза из-за сформировавшейся гематомы. Врачи аккуратно удалили пораженный орган.

Вмешательство прошло успешно, пациентку перевели в реанимацию под наблюдение специалистов. Сейчас состояние женщины стабилизировалось, и врачи уверены, что ее здоровье будет восстановлено, - сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).

— Этот случай еще раз напоминает, что диабет требует постоянного контроля. Регулярные обследования и соблюдение рекомендаций врачей могут предотвратить серьезные осложнения, — пояснил врач-уролог Сергей Парамонов.