Стало известно, как выросли зарплаты в Тюменской области

По данным Тюменьстата, за последние 9 месяцев 2024 года, в Тюменской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата превышает 80 тысяч рублей. В некоторых сферах работники зарабатывают в разы больше.

Максимальные зарплаты — в добыче нефти и природного газа, здесь в среднем начисляли 214 тыс. 680 рублей в месяц, что на 11,5% больше, чем годом ранее.

На 24,4% выросли заработки в производстве химических веществ и химпродуктов, по последним данным они составляют 188 тыс. 476 руб.

У специалистов, задействованных в предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых, зарплата 180 тыс. 771 руб. В производстве машин и оборудования — 157 тыс. 381 руб.

Высоко оцениваются научные исследования и разработки: здесь в среднем платили 163 тыс. 429 руб., это на 13% больше по сравнению с 2023 годом. В деятельности воздушного и космического транспорта — 151 тыс. 788 руб. (10%), - сообщает Вслух.ру.