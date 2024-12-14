Педагогический стаж династии Занкиевых составляет около 545 лет

Основатель династии Занкиевых - заслуженный учитель РФ, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Тобольска и Загваздинского поселения Якуб Камалиевич Занкиев. Он автор произведений об истории и культуре сибирских татар, написал множество статей и детских рассказов.

Более 20 педагогов из рода Занкиевых продолжили нести его идеи подрастающему поколению. Среди них учителя начальных классов, истории, физкультуры, географии, биологии, русского языка и литературы, английского языка, информатики, физики и химии.

Как сказал на Форуме трудовых династий журналистам издания "Тюменская область сегодня" племянник Якуба Занкиева, учитель истории Ринат Нугманов, если собрать членов всей их семьи, то можно легко закрыть реализацию плана среднего учебного заведения. Сам он руководит Нижнеаремзянской школой и руководствуется главным девизом своего знаменитого дяди: "Знания должны увеличиваться с добротой". Педагог уверен, что этот принцип вечен.

– Вообще трудовые династии – это, конечно же, плюс для любой семьи, поскольку мы передаем отношение к профессии, к труду из поколения в поколение. Нас приучали с детства относиться к труду как к благу. Старшие стали примером для подражания, – говорит он.

Ринат Риятович стал суперфиналистом регионального конкурса "Педагог года – 2023" в номинации "Директор года" и победил в областном конкурсе "Флагманы образования. Муниципалитет".

Еще одна племянница Якуба Камалиевича – заведующая Абалакской школой и учитель английского языка Альбина Азисова. Кроме того, она руководитель музея "Память" имени своего дяди. Ее сын Даниэль выбрал не менее благородную профессию и сейчас учится на врача, хотя со специализацией пока не определился. Молодой человек является автором исследовательской работы о династии своей семьи. Именно благодаря ему представители Занкиевых узнали свой общий педагогический стаж.

Гузель Алыкова, родная сестра Альбины Мухаметдиновны, – учитель начальных классов в Прииртышской школе. В 2023 году она победила на всероссийском конкурсе "Мой лучший урок". Также тюменка принимала участие в городском конкурсе "Мы гордимся трудовыми династиями", - сообщает Тюменская область сегодня.