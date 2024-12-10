В Тюмени зажгли свечи памяти в честь подвига российских воинов

20:19 09 декабря 2024
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В День героев Отечества на мемориалах города Тюмени центр "Аванпост" и жители города возложили цветы и зажгли свечи памяти, сообщили в пресс-службе центра.

На Тюменскую землю доставлено Священное пламя – огонь памяти, огонь Победы, которое добавлено к Вечному огню мемориального комплекса на Саур-Могиле с Мамаева Кургана. От него зажгли три свечи, которые на бронетранспортере и квадроциклах доставили к памятникам Тюмени, посвященным Великой Отечественной войне. В колонне ехали участники специальной военной операции и специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко. 

"В рамках нашей церемонии мы выстроили из свечей с огнем Победы цифру 80 – символизирующую приближение юбилейной даты Победы в Великой Отечественной войне. Каждая зажжённая свеча — это не просто огонь. Это символ нашей памяти, скорби и надежды. Надежды, что подвиг тех, кто не дожил до этого времени, сохранится в наших сердцах, их имена никогда не будут забыты", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что губернатор Моор запустил марафон звонков героям и лично побеседовал по телефону с родителями бойца из Казанского района.

Теги: День героев Отечества , память , СВО
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