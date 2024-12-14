Тюменский музейный комплекс подготовил новогоднюю программу

Сотрудники тюменского музейного комплекса имени И.Я. Словцова подготовили традиционные мероприятия и новые затеи.

"Сказочное путешествие" по музею для ребят проведут по залам Сказочница и Профессор Вездеходиков. Они и помогут найти дорогу к Кабинету Деда Мороза.

На пути им предстоит выполнить творческие задания и разгадать загадки, связанные с тюменскими учеными и писателями, познакомиться с историей новогодней гирлянды, а также поучаствовать в мастер-классе по созданию новогодней игрушки.

В конце ребят ждет встреча с Дедом Морозом и поздравление от него.

"Путешествие рассчитано для детей от 3 до 7 лет. А заявки от организованных групп на период с 24 по 27 декабря принимаются уже сейчас по телефонам +79224762489 и +7 (3452) 45-35-90.

Из традиционных мероприятий – конкурс на лучшую ремесленную елку. Первый этап конкурса прошел с 30 сентября по 4 декабря, 34 заявки поданы от 14 муниципальных образований Тюменской области. Мастера при создании елочных украшений применили более 10 техник народных промыслов и ремесел.

По материалам Музейного комплекса имени И.Я. Словцова.

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