О капризах собак рассказала дрессировщица

Почему собаки вредничают, рассказала дрессировщица, заводчик породистых собак Анастасия Кузеванова.
Она объяснила, что причин для вредного поведения собак много, и одна из самых очевидных – отсутствие социализации. Чаще всего это касается дворняжек и собак из приютов. Они не приучены ходить на поводке, что тоже принимается за вредность.
Врожденные особенности и порода также играют роль. Некоторые породы более активны и требуют больше внимания. Например, хаски и лабрадоры склонны к активному поведению, что может включать разрушение предметов.
Состояние здоровья собаки может влиять на ее поведение. Проблемы с позвоночником, суставами или внутренние боли могут вызывать агрессию при поглаживаниях. Собака может рычать или скулить от боли, а также оставлять лужи в неожиданных местах или грызть мебель.
Воспитание играет ключевую роль в поведении собаки. Без контроля питомец не понимает, что можно, а что нельзя. Воспитанные собаки менее склонны к агрессии и манипуляциям, - сообщает Тюменская область сегодня.
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