В ялуторовском селе сдали в эксплуатацию школу с детсадом

Начальная школа и детсад в селе Заводопетровское Ялуторовского района открылись в понедельник, рассказал губернатор Александр Моор в Telegram-канале.

Прежнее здание школы в мае 2017 года было признано аварийным, с тех пор детей на уроки возили в село Коктюль, которое находится в 24 км от дома, после открытия дети до четвертого класса будут учиться в родном селе.

"Учебное заведение небольшое: всего четыре кабинета для занятий, универсальный спортзал, буфет. При этом школа отвечает всем современным требованиям. Классы оснащены индивидуальными партами и компьютерами. Ее будут посещать 22 ученика. В новом здании также предусмотрено дошкольное отделение на 20 мест", - отметил губернатор.

Глава региона напомнил, что сейчас в Тюменской области ведется строительство семи школ, три из них: в районе сквера "Комсомольский" в Тюмени, в пос. Богандинский в Тюменском районе и в деревне Хмелёва Тобольского района -будут сданы уже в этом году.