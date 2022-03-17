В тюменских моногоспиталях проходят лечение 1025 пациентов с коронавирусом

В Тюменской области продолжают работу 12 моноинфекционных госпиталей, на стационарном лечении в них находятся 1025 пациентов, 22,9 % койко-мест свободно, сообщили NewsRom.ru в пресс-службе департамента здравоохранения.

Отмечается, что около 24% пациентов находятся в крайне тяжёлом и тяжёлом состоянии, более 71% – в состоянии средней степени тяжести; лёгкая степень тяжести лишь у 5 % больных. На аппаратах ИВЛ находятся 22 пациента.

По данным регионального и федерального оперштабов, за прошлые сутки в регионе выявлено 683 случая заболевания (всего с начала пандемии - 180 631), выздоровели 1 487 человек (158 346), 75 госпитализированы, 7 952 человека остаются под медицинским наблюдением. Коронавирус признан причиной смерти 10 пациентов за сутки, всего с начала пандемии умерли 4114 человек.

Напомним, несмотря на снижение заболеваемости и отмену ряда ограничений, жители региона по-прежнему обязаны соблюдать масочный режим в общественных местах.