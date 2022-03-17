Тюменские депутаты рассмотрят новые методы взаимодействия с полицией Тюмени

Усиление взаимодействия органов местного самоуправления Тюмени и полиции необходимо для повышения безопасности горожан, уверены депутаты Тюменской городской думы. Об этом шла речь на очередном заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

По итогам 2021 года в городе снизилась преступность и возросла раскрываемость преступлений, сообщил начальник УМВД России по Тюмени Андрей Кабанов.

Сократилось число зарегистрированных преступлений в целом, в том числе краж, грабежей, умышленных убийств, разбойных нападений, причинения тяжкого вреда здоровью и угонов автомобилей. В структуре преступности по-прежнему более половины имеют выраженную корыстную направленность, наиболее распространенные - мошенничества с применением IT-технологий и телефонии. В целом сократилось число правонарушений в общественных местах. Раскрыто более 6 тысяч преступлений, 1449 из них тяжкие и особо тяжкие. Раскрываемость убийств, изнасилований, разбойных нападений составляет 100 %, по фактам причинения тяжкого вреда здоровью - 95,9%, грабежей - 89%, сообщил начальник городской полиции.

В числе отрицательных тенденций Андрей Кабанов назвал рост дорожно-транспортных происшествий в городе, а также нехватку кадров в полиции.

Замглавы города Петр Вагин отметил, что УМВД по Тюмени сделало качественный шаг вперед по обеспечению безопасности населения, а показатели свидетельствуют о том, что проводится серьезная профилактическая работа. "Также хочу отметить положительную работу полиции по взаимодействию с администрацией города в части работы народных дружин и противодействия стихийной торговле. На всех муниципальных фронтах мы имеем четкое взаимодействие и понимание - от охраны мероприятий до обеспечения безопасности граждан", - подчеркнул Петр Вагин.

Депутаты также позитивно оценили итоги работы полиции, а Валерий Роженцев не только поздравил руководство полиции с успешными результатами работы, но и порекомендовал силовикам не стесняться в обсуждении актуальных вопросов, которые можно совместно решить на муниципальном уровне, в частности, по работе с личным составом и повышении привлекательности профессии.

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук поддержал предложение коллеги, поручив комиссии по награждениям рассмотреть возможные варианты поощрения для тех, кто отвечает за безопасность в городе. Также он предложил провести ряд встреч с полицией, чтобы обсудить сотрудничество в части работы народных дружин и оказания посильной помощи со стороны органов ТОС.

"Направления взаимодействия с органами полиции надо совершенствовать. У нас есть народные дружины, они неплохо работают, есть поощрительные меры. Не нужно недооценить этот потенциал. В техническом направлении тоже можно поработать - мы видим, как безопасность в территориях повышается в связи с установкой камер видеонаблюдения и фиксации. Однозначно могу сказать, что мы будем в рамках законодательства и дальше совершенствовать сотрудничество органов местного самоуправления с органами федеральной власти и искать новые методы, формы и механизмы для этого", - отметил в беседе с журналистами Степан Киричук.