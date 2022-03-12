Тюменские власти для общения с населением решили освоить Тelegram

Глава региона Александр Моор, депутаты и ряд чиновников и организаций Тюменской области завели в Telegram свои каналы. Очевидно, что в ближайшие дни этот список пополнится. На данный момент каналы создали:
губернатор Александр Моор
замгубернатора Андрей Пантелеев
генеральный директор института развития Тюменской области Ольга Романец
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков
личные Telegram-каналы также завели депутаты Госдумы РФ восьмого созыва от Тюменской области Николай Брыкин и Иван Квитка.
Важную и актуальную информацию публикуют Информационный центр Правительства Тюменской области и Тюменская область.
Профильными новостями делятся:
департамент общественных связей и мультицентр "Контора пароходства"
департамент физкультуры, спорта и допобразования и центр спортивной подготовки
Главное управление строительства
Государственная жилищная инспекция
Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия
Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени
Власти муниципалитетов не спешат с созданием каналов. Несколько новых появились в последние дни в крупных городах региона - Тюмени и Тобольске.
ТЮМЕНЬ
Глава города Руслан Кухарук
Тюменское агентство развития креативных индустрий
ТОБОЛЬСК
Администрация города Тобольска. Новости
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