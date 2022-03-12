Тюменские власти для общения с населением решили освоить Тelegram

Глава региона Александр Моор, депутаты и ряд чиновников и организаций Тюменской области завели в Telegram свои каналы. Очевидно, что в ближайшие дни этот список пополнится. На данный момент каналы создали:

губернатор Александр Моор

замгубернатора Андрей Пантелеев

генеральный директор института развития Тюменской области Ольга Романец

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков

личные Telegram-каналы также завели депутаты Госдумы РФ восьмого созыва от Тюменской области Николай Брыкин и Иван Квитка.

Важную и актуальную информацию публикуют Информационный центр Правительства Тюменской области и Тюменская область.

Профильными новостями делятся:

департамент здравоохранения

департамент информатизации

департамент общественных связей и мультицентр "Контора пароходства"

департамент физкультуры, спорта и допобразования и центр спортивной подготовки

Главное управление строительства

Государственная жилищная инспекция

ЗАГС Тюменской области

Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия

Нефтегазовый кластер

МЧС Тюменской области

СУ СК РФ по Тюменской области

Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени

Власти муниципалитетов не спешат с созданием каналов. Несколько новых появились в последние дни в крупных городах региона - Тюмени и Тобольске.

ТЮМЕНЬ

Тюмень. Администрация города

Глава города Руслан Кухарук

Тюменское агентство развития креативных индустрий

ТОБОЛЬСК

Глава города Максим Афанасьев

Администрация города Тобольска. Новости

Для новичков сообщаем, что в Telegram также можно найти много местных сообществ вроде Клуба самозанятых, Новости Прометея, различных СМИ, в том числе Newsprom.