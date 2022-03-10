Рак молочной железы в 2021 году выявлен у 331 жительницы Тюменской области

Маммографическое обследование на предмет злокачественных новообразований в 2021 году прошли 125 тысяч женщин, онкология выявлена у 331 пациентки. В 2020 году обследовались почти вдвое меньше — 66 тысяч человек, тогда злокачественный процесс обнаружили у 228 из них, сообщает депздрав.

Процент достоверности цифровой маммографии в диагностике рака молочной железы составляет от 75 до 97%. Риск развития этого заболевания у женщин возрастает после 40 лет, поэтому проходить маммографию им рекомендуется один раз в два года.

При выявлении злокачественного новообразования на ранней стадии вероятность полного излечения повышается до 95%, отмечают медики.