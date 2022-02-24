Житель Тюмени инициировал вывоз свай со двора дома сообщением в Vk

В результате совместной работы Центра управления регионом Тюменской области и горадминистрации с территории микрорайона МЖК вывезли бетонные сваи.
В группу ЦУР Тюменской области Vk поступило сообщение жителя о брошенных строительных конструкциях по адресу: улица Широтная, 128. По словам мужчины, бетонные сваи бесцельно лежали во дворе дома уже несколько лет и периодически перекладывались с одного места на другое. Тюменец попросил посодействовать уборке данных конструкций с придомовой территории.
ЦУР Тюменской области оперативно зафиксировал жалобу. В ходе совместной работы Центра управления регионом и Администрации города Тюмени проблема была решена. Управляющая компания убрала сваи с указанной территории.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru