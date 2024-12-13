Тюменская область стала лучшим регионом-шефом по информационной работе

Тюменская область стала лучшим регионом-шефом в системе ИнфоЦУР, это оценка информационной работы нашего региона в подшефном муниципалитета, которым с 2022 года является Краснодонский муниципальный округ Луганской Народной республики.

Руководитель Центра управления регионом Роман Рзаев сообщил, что победа в номинации достигнута благодаря стабильному выполнению показателей, соответствию запросам населения и лидерству по количеству событий в медиапланере. Новости готовят на основе аналитики ЦУРа по темам, которые интересуют жителей Краснодона, отметил он.

Так, в инфополе достаточно много сообщений о деятельности тюменских компаний и специалистов по повышению качества жизни в ЛНР, в том числе освещающих работу инженеров, дорожников, строителей, учителей, врачей и волонтеров. В Краснодоне функционирует корпункт "Сибинформбюро" и тюменские журналисты готовят сюжеты о восстановлении населенных пунктов, проводят образовательные мастерские для молодежи.

ЦУР Тюменской области и департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области разрабатывают, реализуют и контролируют информационные кампании о работах, которые проводит регион на подшефной территории.