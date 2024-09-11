У тюменских предпринимателей появился новый механизм обратной связи с властью

Тюменская область стала одним из 30 регионов, где запущен механизм обратной связи с субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности. С начала сентября он функционирует под названием "Центр управления регионом – Бизнес.72" или "ЦУР-Бизнес.72".

Ранее региональные и муниципальные органы власти ранее использовали разные способы получения обращений от предпринимателей, что приводило к длительным срокам ответа. "ЦУР-Бизнес.72" решает эту проблему, собирая все обращения бизнеса в единой системе и обеспечивая профессиональный и своевременный подход к их отработке.

генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов:

ЦУР-Бизнес.72" – это новый инструмент для укрепления взаимодействия между бизнесом и властью в Тюменской области, направленный на повышение инвестиционной привлекательности региона и создание благоприятных условий для развития бизнеса.

Ключевые особенности "ЦУР-Бизнес.72":

☑️ упрощение и повышение прозрачности взаимодействия- сокращение срока получения ответа;

☑️ классификатор делит обращения на семь категорий: поддержка и сопровождение инвестора, кадры, дороги, строительство, инженерные сети, объекты недвижимого имущества, экология и природопользование;

☑️ сроки ответа: на простые вопросы – не более 10 дней, на сложные консультации – 30 дней;

☑️ задействование инвестиционных комитетов в решении проблем бизнеса в досудебном порядке;

☑️ формирование базы "проблемных" вопросов: информация об обращениях будет использоваться для принятия управленческих решений и формирования мер поддержки бизнеса.

Как подать обращение:

на портале госуслуг через раздел "Обратная связь бизнеса";

на официальных сайтах органов региональных властей по вкладке "Возникли трудности при ведении бизнеса в регионе?"

по единому телефону: 8-800-444-72-00.