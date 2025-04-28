Обладатель совы из "Что? Где? Когда?" возглавил комитет по делам национальностей Тюменской области

Романа Рзаев назначен на должность председателя комитета по делам национальностей Тюменской области, сообщила директор департамента общественных связей Ирина Широкова.

Ранее Рзаев руководил Тюменским Центром управления регионом, по словам Широковой, он стал одним из лучших в стране.

"Роман активно развивал и молодежную политику региона: был директором нашей подведомственной организации, которая развивает все молодежные пространства региона, куратором Студенческого центра и Студсовета, Интеллектуального движения. Ряд инфопарков были запущены при его администрировании. Роман Теймурович - это интеллект, дисциплина и ответственность. И самое главное - умение построить эффективную команду, внимательное отношение к каждому сотруднику. Сегодня ребята его провожали буквально со слезами на глазах", - отметила Широкова.

Исполнять обязанности руководителя ЦУР ТО будет Илона Дударева, в настоящий момент занимающая должность заместителя руководителя.

Помимо работы, Рзаев увлекается интеллектуальными играми. В марте информационный центр правительства писал, что Роман занял второе место в телевикторине "Своя игра" на НТВ, в апреле - что тюменские знатоки одержали победу в финале весенней серии Корпоративной Лиги "Что? Где? Когда?", капитану команды Рзаеву досталась хрустальная сова.