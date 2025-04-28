Проект к 80-летию Победы подарит фронтовым фотографиям новую жизнь

Семейные фотоальбомы и плакаты с фронтовыми снимками близких и уникальной фотохроникой военных лет смогут создать посетители сайта "Память. Семья. Победа. 1941-1945". Совместный проект Банка ВТБ и медиагруппы "Россия сегодня" приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сайт проекта начинает работу 28 апреля.

Посетители сайта могут создать персональный фотоальбом или плакат с фронтовыми снимками родных – выбрать вариант дизайна с исторической фотохроникой РИА Новости и дополнить его фотографиями из семейного архива. Созданный макет будет доступен в полиграфическом формате, готовом к печати в любом профессиональном салоне.

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин: