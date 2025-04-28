Проект к 80-летию Победы подарит фронтовым фотографиям новую жизнь

15:00 28 апреля 2025
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Семейные фотоальбомы и плакаты с фронтовыми снимками близких и уникальной фотохроникой военных лет смогут создать посетители сайта "Память. Семья. Победа. 1941-1945". Совместный проект Банка ВТБ и медиагруппы "Россия сегодня" приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сайт проекта начинает работу 28 апреля. 

Посетители сайта могут создать персональный фотоальбом или плакат с фронтовыми снимками родных – выбрать вариант дизайна с исторической фотохроникой РИА Новости и дополнить его фотографиями из семейного архива. Созданный макет будет доступен в полиграфическом формате, готовом к печати в любом профессиональном салоне. 

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин:

Мы подготовили масштабную программу к юбилею Победы, мероприятия при поддержке ВТБ пройдут по всей России и в наших дочерних банках за рубежом. Проект с РИА Новости – еще один повод выразить бесконечную благодарность тем, чей труд и мужество сохранили для нас мир. Уверен, фотоальбомы с фронтовыми фотографиями близких помогут оживить воспоминания и укрепить семьи. Так мы стремимся сильнее упрочить духовную связь между поколениями страны, которая знает, чтит и хранит свою историю, помнит о цене Победы и бережёт правду о ней.

Теги: бессмертный полк , ВТБ , День Победы , РИА Новости
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