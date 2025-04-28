В Тобольске ликвидировали две гранаты столетней давности

Взрывотехники Росгвардии обследовали и уничтожили боеприпасы времён Гражданской войны, найденные в подвале нежилого дома в Тобольске прт его разборе.

На месте работали специалисты инженерной службы ОМОН "Вепрь". По результатам обследования находки идентифицированы как британская и немецкая гранаты со следами сильной коррозии, пролежавшие в земле более века и представляющие опасность для окружающих.

С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпасы вывезены на полигон и уничтожены.