Туризм

Тюменская область удостоилась Гран-при в двух крупнейших туристических премиях страны



В субботу, 26 апреля, в Воронеже состоялась торжественная церемония награждения победителей IV Всероссийской туристической премии "Регионы туризма и гостеприимства" (ранее Russian Travel Awards). По итогам экспертного голосования Тюменская область взяла Гран-при сразу в трех номинациях: "Регион санаторного и оздоровительного туризма", "Регион событийного туризма" и "Регион гастрономического туризма".



"Тюменская область – постоянный номинант премии, регион всегда показывает стабильно высокие результаты. Это во многом говорит как о системном подходе к формированию туристического продукта, так и о проактивном позиционировании в информационной повестке на федеральном уровне. У команды сильная стратегия и четкое понимание, какими инструментами можно добиться результатов и совершать прорывы в выбранных туристических направлениях", – отметил основатель международной туристической премии "Регионы туризма и гостеприимства" Геннадий Шаталов.



Одним из главных туристических брендов региона являются геотермальные минеральные источники. В прошлом году Тюменская область стала лучшей в номинации "Регион санаторного и оздоровительного туризма" и сегодня подтвердила лидерство. В числе призеров оказались Республика Крым, Ставропольский и Алтайский край.



С каждым годом Тюменская область наращивает туристический поток в этом направлении отдыха: только в 2024 году горячие источники посетили 1,5 млн человек. Кроме того, в этом году Тюмень стала деловой площадкой для диалога и обмена опытом, презентации успешных кейсов и решения задач для развития оздоровительного туризма в стране в рамках проведения первого в России Термального конгресса. В этом событии приняло участие более 200 представителей туристической отрасли, органов власти, инвесторов, а также 50 экспертов.



"Мы искренне рады, что достижения Тюменской области в сфере туризма были высоко оценены экспертным советом. Это результат слаженной работы всего туристического сообщества: партнеров, предпринимателей, организаторов мероприятий. Благодаря их усилиям, в сочетании с системными мерами поддержки и продвижения, регион демонстрирует устойчивый рост туристического потока и предлагает востребованные турпродукты. Сейчас путешественник — возвратный, и это лучший показатель лояльности аудитории и качества нашей работы", — отметил руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов. Он также подчеркнул, что столь высокая профессиональная оценка — это не только признание уже достигнутых результатов, но и стимул для дальнейшего развития индустрии.



Еще одним якорным направлением в стратегии развития туризма региона является яркая событийная повестка. В номинации "Регионы событийного туризма" Тюменская область разделила Гран-при с Нижегородской областью.



Регион активно развивает событийный туризм в рамках глобального проекта "Сибирские сезоны", объединившего под одним брендом крупнейшие фестивали, гастрономические, музыкальные, театральные, спортивные мероприятия в Тюмени, Ялуторовске и Тобольске. Проект дает возможность туристам в любое время года совместить путешествие по Тюменской области с посещением крупных атмосферных мероприятии и дополнить свою поездку еще более яркими впечатлениями



Отметим, 14 событий региона вышли в общероссийский финал международной премии Russian Event Awards, 7 из которых получили награды и были отмечены экспертным жюри. Тюменская область и город Ялуторовск вошли в топ-5 номинантов на звание "Регион событийного туризма" и "Город событийного туризма" соответственно.



Фестивали, народные праздники, концептуальные мероприятия в большом количестве проходят как в городах Тюменской области, так и в муниципальных образованиях. Это создает дополнительную возможность для длительных путешествий по региону.



В номинации "Регион гастрономического туризма" Тюменская область стала обладателем Гран-при. Вместе с делегацией нашего региона на сцену поднялись представители Республики Хакасия – у них первое место.



Тюменская область активно шла к победе в этой номинации. Комплексная работа в развитии этого вектора включала в себя, как разработку концепции локальной тюменской кухни, так и сотрудничество, обмен опытом и успешных практик между рестораторами столицы и тюменскими шефами в рамках соглашения между Правительством Москвы и Правительством Тюменской области.



В регионе большой выбор заведений различных концепций с большим диапазоном кухонь разных народов мира, а также самобытная тюменская кухня. Наслаждаться творчеством шеф-поваров можно не только в привычном формате кафе и ресторанов, но и за городом – и даже в спа и банях. Это позволяет туристам расширить свои гастрономические впечатления и попробовать Сибирь на вкус.



По итогам туристического сезона 2024 года в финал премии вышли 47 регионов страны в 20 номинациях.



Отметим, что наш регион уже не в первый раз входит в число лидеров главной туристической премии страны. В феврале 2024 года Тюменская область завоевала высшую награду в номинациях "Регион санаторного и оздоровительного туризма" и "Лучший туристический маркетинг региона", а также получила серебро в направлении "Регион устойчивого туризма".



Всероссийская премия "Туристические города"



Еще одним событием этого дня стало подведение итогов Всероссийской премии "Туристические города". На этой же площадке в Воронеже в 25 номинациях за победу боролись более 60 городов страны, включая Ялуторовск, Тюмень и Тобольск.



По итогам конкурса древняя столица Сибири Тобольск завоевала Гран-при в номинации "Город туристических брендов", первого места был удостоен город Семенов Нижегородской области.



"Гран-при именно в этой номинации для нас особенно важен. Работа над брендом "Тобольск – ключ к Сибири" шла два года. Особенно ценно мнение эксперта – члена жюри Алексея Дружинина: "Теперь это один из моих любимых брендов". Особая благодарность всем, кто сейчас поддерживает и продвигает наш бренд! Это общая победа города!", — отметила директор департамента по культуре и туризму администрации города Тобольска Зухра Исимбаева.



В событийной повестке Тобольск знаменит в масштабе всей страны. Многие титулованные мероприятия проекта "Сибирские сезоны" имеют прописку в Тобольске: "Театр наций Fest", "Лето в Тобольском кремле", "Абалакское поле", "Уха-царица" и другие. Также с каждым годом появляются новые события, способные завоевать сердца российских и зарубежных туристов, среди них "Абалак рок-фест" и музыкально-костюмированный фестиваль Odyssey.



Тюмень попала в шорт-лист премии в номинациях "Город семейного туризма и отдыха" и "Город санаторного и оздоровительного туризма", Ялуторовск – "Город событийного туризма".



Диплом в специальной номинации Попечительского совета "Городская площадка для проведения мероприятий событийного туризма" получил туристический комплекс "Ялуторовский острог". Именно здесь с размахом и со всей душой ежегодно проходят масштабные народные гулянья, которые в 2021 году стали основой тура "Сибирский карнавал". Туристы и местные жители могут за один день побывать на знаковых праздниках города: "Красная горка", "Сибирская Масленица", "Квасной пир", "Капуста-барыня", "Августовские спасы" и т. д. В 2024 году участниками тура стали более тысячи человек.



Подробнее ознакомиться с проектом "Сибирские сезоны", гастрономическим потенциалом региона, ключевыми туристическими локациями, а также воспользоваться сервисом "Мой маршрут", который поможет создать свой собственный тур по Тюменской области, можно на портале: https://visittyumen.ru. Много полезной информации об экскурсиях, кафе, ресторанах, этнопарках, термальных источниках, вариантах семейного и романтического отдыха, а также идей для путешествий вы найдете в социальных сетях VisitTyumen.