Сбер назвал интересные объекты в УрФО и Башкирии, которые можно купить на площадке Portal DA

Сбер продолжает развивать цифровую площадку Portal DA для покупки и продажи залогового имущества и непрофильных активов. В Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан на этом маркетплейсе доступны разнообразные объекты — от коммерческой недвижимости и производственных предприятий до частных домов и квартир.

Сергей Шальнев, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

Наша цель — сделать процесс реализации активов максимально прозрачным и удобным. Portal DA объединяет различные форматы сделок с проверенными объектами: прямые продажи от собственников и торги по процедурам банкротства или исполнительного производства. Площадка ориентирована не только на предпринимателей, но и на инвесторов, которые ищут возможности для выгодных приобретений. Предусмотрены дополнительные сервисы: безопасная сделка, привлечение агента для участия в торгах, ипотека на выкуп с торгов по банкротству, автокредит. Также можно проверить, какие посетителю портала доступны меры господдержки.

Среди лотов в Башкирии — кинотеатр "Искра" в Уфе площадью 2,5 квадратных метра, база отдыха "Дом рыбака на озере" в Кушнаренковском районе. В УрФО на площадке выставлены новый четырёхзвёздочный отель в центре Тобольска, свинокомплекс на 600 голов в селе Успенка Тюменской области. В селе Черноусово Свердловской области продают просторное производственно-складское помещение площадью 6 тысяч квадратных метров. Есть помещение под склад и в самом центре Екатеринбурга — на улице Вайнера, площадь — 57 "квадратов". В Миассе в аренду предлагают помещение площадью 214 квадратных метров под иммерсивный театр, здание площадью 128 квадратных метров для создания кафе, частного музея или креативного пространства; двухэтажный каменный дом конца XIX — начала XX века для детского образовательного центра.

Частным клиентам доступны разные варианты недвижимости. Это может быть комната в Краснотурьинске за 315 тысяч рублей или коттедж площадью 600 квадратных метров в Берёзовском Свердловской области. Также на Портале DA можно подобрать легковые автомобили, например, Ford Focus 2006 года выпуска за 112 тысяч рублей в Нягани или Audi A8L 2015 года за 2,5 млн рублей в Челябинске.

С помощью площадки Portal DA уже заключено сделок на общую сумму 72 млрд рублей, опубликовано более 27 000 объектов. Средняя посещаемость сайта в месяц — 163 тысячи человек.