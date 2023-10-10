Тюменские аграрии убрали урожай с 92,4% посевных площадей

Тюменские сельхозпредприятия вышли на финишную прямую в уборке урожая: на утро 10 октября от запланировного убрано 92,4% - как сказал замгубернатора Владмир Чейметов в интерьвю ЦУР, "остаются считанные денечки, когда последний колосок наши аграрии соберут".

При потребности региона в 1,440 млн тонн зерна, на сегодня, по оперативным данным, намолочено 1,550 млн тонн. "Тот показатель, к котрым мы сейчас идем, выше средних многолетних значений", - подчеркнул Чейметов.

По словам замгубернатора, уборка в этом гоу по темпам проходит на два дня быстрее, чем в прошлом году, и на 4 дня быстрее, чем в 2021-м. Сомнений в том, что аграриям удастся собрать весь урожай, пока нет. Чейметов также отметил, что и по темпам, и по урожайности, в том числе картофеля, тюменские сельхозпроизводители в показателях лучше, чем их коллеги по УрФО и в соседней Омской области.