В Telegram председателя Госдумы проходит опрос о школьной продлёнке

Фото из архива редакции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в Telegram опрос, нужны ли единые стандарты продлёнки в федеральном законодательстве:

Как вы считаете, нужны ли единые стандарты работы групп продлённого дня? Речь идет о расписании, питании, обязательности кружков и секций, выполнении домашнего задания и др.

Голосование проходится 13 февраля, в нем приняли участие уже около 32 тысяч подписчиков аккаунта. 72% из участников опроса считают, что единые стандарты работы групп продлённого дня необходимо отразить в федеральном законодательстве, 13% уверены, что эти вопросы должны решать региональные власти, 12% - на усмотрение учредителей образовательных учреждений, 3% думают, что продленка в школах не нужна.