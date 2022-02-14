СК РФ приглашает детей-сирот на обучение в московской академии

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Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области проводит отбор граждан Российской Федерации из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для поступления на обучение в Московской академии Следственного комитета РФ.

"В академии реализуется программа высшего образования по направлению подготовки специалитета – "Правовое обеспечение национальной безопасности". По окончанию обучения выпускникам гарантируется трудоустройство в территориальных следственных органах СК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по Тюменской области.

Для участия в отборе кандидатам в абитуриенты необходимо предоставить в отдел кадров пакет документов, с их списком можно ознакомиться здесь.