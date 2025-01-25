Тюменские медалисты получат дополнительные баллы при поступлении

До 10 дополнительных баллов могут получить тюменские абитуриенты вузов в 2025 году за индивидуальнее достижения.

На них вправе претендовать выпускники школ и учреждений СПО, которые закончат образовательные учреждения с отличием, получат золотые или серебряные медали.

Баллы для отличников предусмотрены во всех вузах Тюмени:

- 10 баллов: Тюменский индустриальный университет, Государственный аграрный университет Северного Зауралья.

- 5 баллов: Тюменский государственный университет, Тюменский государственный медицинский университет, Тюменский государственный институт культуры.

Золотую медаль (официально - "За особые успехи в учении" I степени) получат выпускники, которые в 10 и 11 классах по всем предметам получили только пятерки. При этом учитываются полугодовые и годовые оценки. А также сдадут ЕГЭ по русскому языку и по одному предмету на выбор не менее чем на 70 баллов.

Серебряную медаль ("За особые успехи в учении" II степени) получат выпускники, у которых в аттестате не более двух четверок, остальные все – пятерки. Им нужно сдать ЕГЭ по русскому языку и ещё одному предмету на 60 баллов и больше, - сообщает Вслух.ру.