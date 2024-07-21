Прием документов в тюменские вузы на бюджет завершится 25 июля

25 июля завершится прием документов в приемные комиссии вузов от абитуриентов, претендующих на бюджетные места. В учебные заведения Тюменской области, включая филиалы, можно обратиться лично, направить документы по Почте России или воспользоваться суперсервисом на госуслугах "Поступление в вуз онлайн".

Абитуриенты могут подать документы максимум в пять вузов до пяти направлений в каждом, расставив приоритеты для зачисления от "1" до "5". В вузах Тюмени больше всего мест по ИТ-специальностям, в строительной сфере, агроинженерии, лечебному делу.

Сейчас уже формируются конкурсные списки по мере поступлений заявлений. Окончательные будут обнародованы 27 июля.

До 28 июля должны подать оригиналы аттестатов (на госуслугах – поставить галочку в соответствующей строке) поступающие по приоритетному зачислению - без вступительных испытаний, в рамках особой, отдельной, целевой квот. 29-30 июля будут опубликованы приказы об их зачислении.

Поступающим по основному конкурсу нужно предоставить оригинал аттестата до 3 августа, приказы будут опубликованы до 9 августа.

Адреса приемных комиссий вузов Тюмени:

Тюменский государственный университет: ул. Ленина, 16. Тел.: 8-800-700-05-53, 8 (3452) 59-77-59. Сайт abiturient.utmn.ru.

Государственный аграрный университет Северного Зауралья: ул. Республики, 13. Тел: 8 (3452) 290-100. Сайт gausz.ru.

Тюменский государственный институт культуры: ул. Республики, 19. Тел: 8 (3452) 29-70-86, 8-904-887-85-43. Сайт tumgik.ru.

Тюменский индустриальный университет: ул. Республики, 47. Тел: 8-800-700-57-71, 8 (3452) 68-57-66. Сайт www.tyuiu.ru.

Тюменский государственный медицинский университет: ул. Одесская, 54. Тел.: 8 (3452) 690-750. Сайт tyumsmu.ru.

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