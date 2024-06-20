На Госуслугах стартовала приемная кампания в вузы

20 июня российские вузы открывают свои двери для абитуриентов. Подать документы в университет можно онлайн на портале "Госуслуг", который развивается по национальному проекту "Цифровая экономика".

Для того, чтобы сделать подачу заявления максимально простой и доступной, на "госуслугах" запущен суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Он позволяет будущим студентам подать заявление дистанционно, без посещения приемных комиссий, бумажных заявлений и долгих очередей. При поступлении в другой город сервис значительно сократит потраченное время, силы и деньги на дорогу.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, абитуриенту нужно зайти в "Госуслуги" под своей подтвержденной учетной записью. Кроме того, портал позволяет отправлять заявление сразу в несколько университетов.

К сервису подключено более тысячи государственных и частных вузов по всей стране. Со списком можно ознакомиться на "Госуслугах", там же — подать документы в пять любых высших учебных заведений, выбрав до 5 специальностей в каждом. На портале также можно запросить данные об образовании и индивидуальных достижениях, например, о результатах ЕГЭ и олимпиадах, волонтерской деятельности: все это сыграет на руку при поступлении. В числе дополнительных возможностей суперсервиса — онлайн-запись на вступительные испытания, расписание экзаменов и конкурсные списки. Заветное уведомление о зачислении в выбранный вуз поступит в личный кабинет на портале.

Приоритетным направлением обучения в вузах страны остаются ИТ-специальности. По данным Министерства цифрового развития России, уже сейчас порядка 10% выпускников имеют ИТ-специальность, а с 2019 года количество бюджетных мест на соответствующих направлениях было увеличено в 2,5 раза. Это позволяет готовить квалифицированные кадры для стремительно развивающейся российской ИТ-отрасли, что в свою очередь способствует достижению технологического суверенитета страны и ускоренному внедрению цифровых технологий в приоритетные отрасли социальной сферы и экономики.