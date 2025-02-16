Сколько баллов начислят тюменские вузы служившим в армии

Абитуриенты, имеющие военный опыт, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы Тюмени. Их добавят в качестве индивидуальных достижений.

В Тюменской государственном университете начислят 5 баллов отслужившим по призыву, по контракту, по мобилизации, а также пребывающим в добровольческих формированиях для выполнения задач СВО. В Тюменском индустриальном университете и Государственном аграрном университете Северного Зауралья такие абитуриенты получат по 10 баллов. В Тюменском государственном институте культуры — 3 балла.

В Тюменском государственном медицинском университете 3 балла добавят за прохождение военной службы по призыву, по контракту, по мобилизации. 5 баллов — за пребывание в добровольческих формированиях для выполнение задач СВО.

В ТВВИКУ имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова имеющим государственные награды начислят 10 баллов, ведомственный знак Минобороны России — 7 баллов, ветеранам боевых действий — 6 баллов. Кроме того, 5 баллов получат представители движения "Юнармия" и участники сообщества "Братство Авангарда".

Подробности и подтверждающие документы можно уточнить на официальных сайтах и в приемных комиссиях, - сообщает Вслух.ру.