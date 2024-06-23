Тюменским абитуриентам рассказали, когда заканчивается прием документов в вузы

На этой неделе стартовала приемная кампания в вузах России. В Тюмени для абитуриентов открыты двери четырех университетов и одного института

Абитуриенты, поступающие только по результатам ЕГЭ, смогут подать документы до 25 июля. Те, кто решит пересдать один экзамен 4 или 5 июля, получат новые результаты до 17 июля.

Если при поступлении предусмотрены дополнительные, внутренние, экзамены, то прием документов завершится раньше — с 7 по 20 июля, по графику учебного заведения.

Для таких поступающих предусмотрен следующий график:

До 10 июля — в Тюменском государственном институте культуры;

До 12 июля — в Тюменском государственном университете и Тюменском государственном медицинском университете;

До 16 июля — в Государственном аграрном университете Северного Зауралья;

До 20 июля — в Тюменском индустриальном университете.

27 июля уже будут опубликованы конкурсные списки. 29-30 июля будут изданы приказы о приоритетном зачислении. С 4 по 9 августа — поступивших в основную волну.

Вузы вправе провести дополнительный набор, если останутся свободные места, сообщает Вслух.ру.