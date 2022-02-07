246 жителей Тюменской области в 2021 году обратились к медикам по поводу укусов дикими животными

За 2021 год зарегистрировано 3525 укусов (ослюнение) животными, в том числе дикими – 246, в 2020 году зарегистрировано 3979 укусов животными, в том числе дикими 119, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Всем пострадавшим от укусов животными оказывалась антирабическая помощь (иммунизация против бешенства). Случаи заболевания бешенством среди населения Тюменской области не регистрируются с 2006 года.

"В случаях укуса, оцарапывания, ослюнения животными, особенно больными, неизвестными или дикими необходимо немедленно обильно промыть раны, царапины водой с мылом (лучше хозяйственным), обработать йодом, наложить повязку и срочно обратиться за медицинской помощью в травматологические пункты или хирургические кабинеты", - напоминают в РПН.