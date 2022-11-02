Карантин по бешенству животных в Борках объявлен из-за больной лисы

Тюменская областная ветеринарная лаборатория выявила в образце патологического материала от дикой лисы вируса бешенства, в связи с чем с 1 ноября установлен карантин по бешенству животных на территории эпизоотического очага, расположенного на территории личного подсобного хозяйства в селе Борки Тюменского района Тюменской области. Территория в радиусе 3 км от эпизоотического очага объявлена неблагополучным пунктом.

Мероприятия по ликвидации заболевания проводятся в соответствии с ветеринарным законодательством, сообщает управление ветеринарии ТО.



Бешенство - острая инфекционная болезнь теплокровных животных, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. Источником возбудителя являются больные и находящиеся в инкубационном периоде болезни восприимчивые животные. Резервуаром возбудителя являются восприимчивые животные семейств псовых, кошачьих, куньих. Передача возбудителя осуществляется контактным путем (при покусе больным восприимчивым животным или при попадании его слюны на поврежденную кожу или слизистую оболочку). Факторами передачи возбудителя являются слюна больных восприимчивых животных, трупы павших от бешенства восприимчивых животных.



Основаниями для подозрения на бешенство являются:

🔹 наличие у восприимчивых животных клинических признаков, характерных для бешенства;

🔹 контакт восприимчивых животных с больными бешенством и подозреваемыми в заболевании бешенством восприимчивыми животными;

🔹 обнаружение трупов восприимчивых животных, являющихся резервуаром возбудителя, в том числе погибших на дорогах, а также со следами укусов и ослюнения.



Необходимо немедленно извещать специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание.

В случае захода диких животных в населенные пункты рекомендовано не приближаться к ним и не подкармливать их. Если произошла встреча с животным и укус, необходимо как можно раньше после укуса промыть рану концентрированным мыльным раствором и незамедлительно обратиться в ближайшее медучреждение.