В части Тобольска введен карантин по бешенству животных

В рабочем поселке Сумкино города Тобольска введен карантин по бешенству животных с 1 августа, постановление об этом подписано в правительстве региона.

В неблагополучном по данному заболеванию пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

В региональном управлении ветеринарии пояснили, что карантин вводится из-за выявления вируса бешенства в образце патологического материала, отобранного от собаки Управление утвердило план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя в соответствии с ветеринарным законодательством.