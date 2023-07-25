В деревне Падерина под Тюменью ввели карантин по бешенству животных

На части территории деревни Падерина Тюменского района с 25 июля введен карантин по бешенству животных, соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.
В неблагополучном по данному заболеванию пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
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