В деревне Падерина под Тюменью ввели карантин по бешенству животных

18:22 25 июля 2023
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На части территории деревни Падерина Тюменского района с 25 июля введен карантин по бешенству животных, соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.

В неблагополучном по данному заболеванию пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Теги: бешенство , Тюменский район
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