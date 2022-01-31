Тюменцы сняли фильм про рак, в котором никто не плачет

Премьера документально-художественного проекта “Фильм про рак, в котором никто не плачет” режиссера Марии Миць с ее личной историей состоится 4 февраля, в Международный день онкозаболеваний.

“Фильм про рак” основан на личной истории лечения Марии. В августе 2019 у нее диагностировали рак груди второй стадии, в тюменском Медгороде она прошла восемь курсов химиотерапии и мастэктомию.

На своем пути к исцелению Мария увидела, насколько пугающей является тема онкологии по всему миру. Люди не знают, как реагировать на свой диагноз или диагноз близкого человека. "Мы настолько парализованы страхом, что он создает добрую половину всех проблем и осложнений при диагностике и лечении, начиная с отказа проходить регулярные профилактические осмотры.

Команда проекта хочет предложить другой способ жить с подобными диагнозами, вне зависимости от результата лечения. Развеять страх, заставить людей улыбнуться, пересмотреть свой взгляд на этот вопрос, и, как результат - потенциально увеличить число обращений для профилактики и процент выздоровлений", - отмечается в релизе.

Премьера фильма проходит при информационной поддержке социальной сети "ВКонтакте", фильм можно посмотреть 4 февраля в 9:00 (мск) на странице трансляции.

Фильм создан при поддержке "Росмолодежи", в нем приняли участие психолог, номинант Нобелевской премии мира 2021 Патч Адамс, МКМЦ "Медицинский город", актер и продюсер Филипп Рейнхардт, онкопациенты со всей России. Снимали фильм тюменские кинематографисты.