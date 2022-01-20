В Югре выявили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

15:54 20 января 2022
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Получено два сообщения о наличии мутации Омикрон у двух жителей ХМАО-Югра, сообщается на сайте окружного управления Роспотребнадзора. 

О первом случае сообщение поступило из Управления Роспотребнадзора по Омской области. Житель Югры, находясь в отпуске, посетил родственников в нескольких субъектах страны и в Омске почувствовал себя больным. По результатам ПЦР-тестирования и молекулярно-генетического исследования в научной организации Роспотребнадзора города Омска подтверждён омикрон-штамм. он уже выздоровел и вернулся в округ. 

Второй пациент вернулся из отпуска в Египте. Противоэпидемические мероприятия проведены по мере выявления данного случая, не дожидаясь результатов молекулярно-генетического исследования. Круг контактных установлен, взят под наблюдение, изолирован.

Теги: коронавирус , омикрон , Роспотребнадзор , ХМАО-Югра
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