Крещенские купания в Тюменской области прошли без происшествий

В населенных пунктах Тюменской области в этом году во время праздника Крещения действовало 49 мест купания, более 21 тысячи человек окунулись в крещенскую воду, во время купаний инцидентов не зафиксировано, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

У купелей два дня дежурили подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области: инспекторы ГИМС, сотрудники пожарно-спасательных частей, а также представители муниципалитетов и общественных организаций, органов внутренних дел, медицинские работники, волонтеры. Безопасность в православный праздник в 2022 году обеспечивали более трехсот сотрудников подразделений областного главка, было задействовано 86 единиц техники.

Особое внимание было уделено традиционным местам организации купелей, а также патрулированию водоемов, расположенных вблизи дачных и садовых обществ, местам массового выхода людей на лед в удаленных районах - для этой работы также привлекались внештатные инспекторы ГИМС. По линии чрезвычайного ведомства, происшествий в Тюменской области во время купаний в Праздник Крещения Господня зафиксировано не было.