Крещенские купания в Тюмени проходят без происшествий

В Тюмени Крещенские купания проходят без происшествий - за 18 января ни одного обращения за медицинской помощью не поступало к дежурившим на купелях бригадам скорой медицинской помощи, сообщает депздрав ТО.

Обеспечивать безопасность крещенских купаний медики скорой помощи будут и 19 января с 10:00 до 24:00 на Туре возле Свято-Троицкого монастыря и озере Липовом. Еще одно место дислокации медиков поликлиники № 6 – на Туре в районе МАУ ДО ДЮСШ "Старт XXI век", время дежурства – с 8:00 до 24:00.

Важные рекомендации от специалистов: перед купанием за два часа необходимо поесть; алкоголь противопоказан — до и после окунания в прорубь.

По данным ГУ МЧС, в Тюменской области обеспечение безопасности населения организовано на 44 площадках и оборудованных в них 49 купелей. По состоянию на 06:00 19 января в купаниях приняли участие 2619 человек. Происшествий по линии МЧС России за этот период в указанных местах также не зарегистрировано.