Для кещенских купаний в Тюмени готовят две площадки на Туре и одну на Липовом озере

Крещенские купания в Тюмени пройдут у Свято-Троицкого монастыря, на оезере Липовом и в Антипино, сообщает администрация города.

Первая локация – всем известная точка на реке Туре у Свято-Троицкого монастыря: 4 купели, одна иордань, 6 палаток для переодевания, и фудтрак с горячим чаем и снеками. Поблизости есть парковка для 450–500 автомобилей. 18 и 19 января стоянка на набережной районе Никольского моста будет бесплатной.

Вторая локация – озеро Липовое на 25 км объездной дороги (озеро Чемпионов). Одну купель подготовят для набора воды и ещё несколько – для купания.

Третья локация – река Тура в ж.р. Антипино (у спортшколы "Старт XXI век"). Здесь планируется обустроить одну купель, установить две палатки для переодевания. Погреться можно будет в ДЮСШ. Крещенские купания здесь будут проходить только 19 января в период с 8:00 до 23:59.