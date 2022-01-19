В Тюмени начали собирать елки для лесной братвы и страусов

Новогодние ёлки жители Тюмени могут сдать в экомобиль, который доставит хвойные деревья на страусиную ферму и на экоферму "Лесная братва".

Акцию по сбору деревьев проводит региональный штаб "Молодой Гвардии", собирать ёлки в микрорайонах в течение двух недель будет специальный экомобиль по расписанию:

22 января — Восточный район

1. Сквер Серебряные Ключи, 14:00 - 16:00

2. Сквер Депутатов, 14:00 - 16:00

3. Федюнинского, 58 к2, 15:00 - 17:00

4. Сквер Льва Ровнина, 15:00 - 17:00

Без организации пункта приёма хвойных деревьев молодогвардейцы заберут елки в экомобиль по адресам:

Голышева 2, 12:00

Кремлевская 102, 12:00

Амурская 39, 12:30

Газопромысловая 6, 12:30

Мельникайте 2 кор 6, 13:00

Депутатская 78 кор 1, 13:20

Пермякова 68 кор 2, 13:40

Энергостороитель 6а, 13:50

Бориса Житкова 5, 17:30

23 января — Калининский район

1. Посёлок Труфанова, 14:00

2. Сквер Комсомольский, 15:00 - 17:00

3. Аллея Молодоженов, 14:00 - 16:00

4. Школа 38 Садовая 64, 14:00 - 16:00

5. Школа 69 к2​Самарцева, 28 15:00 - 17:00

29 января — Центральный район

1. Площадь 400-летия Тюмени, 14:00 - 16:00

2. Площадь борцов революций, 14:00 - 16:00

3. Площадь Европы, 15:00 - 17:00

4. Загородный сад, 15:00 - 17:00

30 января — Ленинский район

1. Сквер Казачьи луга, 14:00 - 16:00

2. Сквер Ветеранов энергетики, 14:00 - 16:00

3. Сквер Корабельный, 15:00 - 17:00

4. Детский сад 121, 15:00 - 17:00.

Карта с точным местоположением точек сбора доступна в группе "Молодой Гвардии" ВКонтакте.

Помимо этого, молодогвардейцы проводят мониторинг незаконных свалок елей. Информацию о свалках можно сообщить проект-менеджерам "Молодой Гвардии" по номеру телефона: +7 (3452) 79-87-43. Все найденные деревья организаторы также забирают на ЭкоМобиле.