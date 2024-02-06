Тюменцы в экодома сдали более двух тонн новогодних елок

Сбор новогодних елей, сосен и пихт в Тюмени с15 января по 4 февраля провел региональный оператор по обращению с ТКО. За то время жители города сдали более 2 тонн хвойных деревьев.

Специальные бункеры-накопители с маркировкой "Только для ёлок" были установлены в нескольких городских локациях: у экодомов "Гудвин", "Сити Молл" и "Центральный". Оттуда новогодние деревья доставили на мусоросортировочный завод и переработали в щепу, которая получит новое применение. Например, измельчённые деревья могут быть использованы в зоопитомниках, личных подсобных хозяйствах и на приусадебных участках.

"Получилось около 2300 килограммов измельчённой щепы, которая будет передана тюменцам и организациям, оставившим заявку. Таких запросов получено более 60. В ближайшее время они все будут обработаны и мы вместе с волонтёрами проекта "Круговорот" приступим к раздаче переработанных деревьев", – рассказали в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Это первый опыт организации сбора ёлочек и сосен в Тюменской области в таком масштабе. Он показал довольно хороший результат. В дальнейшем вторичное использование отслуживших натуральных деревьев непременно выйдет за рамки "экоподвигов" и станет традиционным для тюменских семей, отметили в компании