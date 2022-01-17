Новогодний ДедМоробус вернется в Тюмень в следующем году

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

В Тюмень приехал самый главный волшебник страны — Дедушка Мороз, чтобы проводить 2021 год. Но провожал он его не один, а со своими музыкальными помощниками. Вместе они проехали по улицам Тюмени, чтобы подарить жителям и гостям города праздничное настроение.

В течение четырех дней Дед Мороз вместе с Тюменским духовым оркестром под руководством Тимура Бахрова радовали жителей города новогодними хитами. А участники хореографического ансамбля "Атриум" вместе с тюменцами разучивали танцевальный флешмоб под энергичное сопровождение духовых инструментов.

ДедМоробус успел прокатиться по главным локациям нашего города. Увидеть выступления музыкантов зрители могли на Площади 400-летия Тюмени, аллее Молодожёнов, Цветном бульваре, у моста Влюблённых и во многих других популярных местах областной столицы.

Свою миссию - подарить праздничную атмосферу городу - добрый волшебник выполнил на ура. А теперь он возвращается к себе домой, чтобы через год снова перенести тюменцев в новогоднюю сказку.