В Тюменской области среди пенсионеров проведут конкурс на лучшего Деда Мороза и Снегурочку

Координаторы областной акции "Новый год для всех!" в очередной раз запустили конкурс "Серебряный" волонтер – Дед Мороз (Снегурочка) года". Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография", участовать в нем могут волонтеры-аниматоры 55+.

Чтобы присоединиться к доброй инициативе, нужно д о 28 декабря пройти предварительную регистрацию по ссылке и получить после регистрацииименное электронное удостоверение Деда Мороза и Снегурочки (его лучше держать при себе при поздравлении земляков). До 15 января в образах Деда Мороза и (или) Снегурочки поздравить как можно больше жителей региона, запечатлев лучшие моменты на фото или видео и прислать их на электронную почту adgir-press@obl72.ru (в теме письма необходимо указать номинацию, ФИО вместе с прикрепляемым файлом).

Экспертное жюри определит лучших в трех номинациях:

"Самое креативное поздравление от Дедушки Мороза (Снегурочки)".

"Самый щедрый Дед Мороз (Снегурочка)".

"Самый оригинальный костюм Деда Мороза (Снегурочки)".

С подробными условиями и требованиями к конкурсным работам можно ознакомиться, пройдя по ссылке https://stp-to.org/konkurs-serebryanyj-volon ter-ded-moroz-snegurochka-goda/ .

"Конкурс проводится не просто так. Мы хотим поддержать инициативы старшего поколения, а также продемонстрировать, какие уникальные волонтеры 55+ живут в нашем регионе и развиваются в различных направлениях. Не бойтесь рассказать о себе и своем призвании. Дарить тепло, радость и счастье – это здорово", – комментируют авторы инициативы.

Итоги будут подведены 19 января, победители получат дипломы и памятные призы.

Организаторы конкурса – департамент социального развития Тюменской области, Ассоциация организаций социального обслуживания населения Тюменской области, Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации, Областная Штаб-квартира "серебряного" добровольчества, Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение".

Подробности по телефону 51-77-05, на сайте www.stp-to.org или в сообществе "Старшего поколения" в ВКонтакте.