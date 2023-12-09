Тюмень запустила акцию "Подарок Деда Мороза"

Акцию "Подарок Деда Мороза" в 21 раз накануне Нового года проводит Благотворительный фонд развития города Тюмени при поддержке Тюменского ЦУМа. В пятницу, 8 декабря, на первом этаже торгового центра была установлена ёлка, украшенная письмами детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

"Поставщиками писем выступили некоммерческие организации, работающие с семьями и людьми с ограниченными возможностями. В их числе "Добрая Тюмень", "7Я", "Помощь рядом", ТОС Мелиораторов. Запросы самые разные: от игрушек и наборов для рукоделия до планшетов и самокатов", - рассказала исполнительный директор БФРГТ Вера Барова.

Чтобы исполнить мечту ребёнка, нужно снять с ёлки понравившееся послание и передать купленный подарок или же привезённую из дома вещь: например, велосипед в хорошем состоянии – администратору ЦУМа до 8 января.

"Хочется отметить регулярность и долгосрочность нашего партнерства с БФРТГ: наверное, в это сложно поверить, но нашему сотрудничеству в рамках акции "Подарок Деда Мороза" больше 20 лет! – отметила генеральный директор Тюменского ЦУМа Юлия Глазунова. – И какие бы ни были времена, наши покупатели, сотрудники и партнёры с радостью и трепетом читают письма ребятишек и откликаются на них. Возможность осуществить мечту даже одного ребёнка в преддверии волшебного праздника – всегда приятно".



Первая "ёлка желаний" открылась в Тюмени в 2003 году. Каждый год в областном центре в акции "Подарок Деда Мороза" участвуют около 100 детей, 60-70% находят своих благотворителей. В нынешнем году ребята, чьи письма останутся без ответа, получат в подарок сертификат в "Детский мир".

Вера Барова: