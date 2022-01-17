На Лесобазе в Тюмени установят 54 камеры видеонаблюдения

Ростелеком установит 54 камеры видеонаблюдения на Лесобазе в рамках заключенного контракта с департаментом информатизации Тюменской области, сообщили в пресс-службе филиала ПАО "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях.

Создаваемая система видеонаблюдения обеспечивает фиксацию правонарушений и преступлений и визуальное наблюдение за оперативной обстановкой, что помогает службам, отвечающим за безопасность жителей, круглосуточно контролировать ситуацию на улицах. Волоконно-оптическая сеть связи "Ростелекома" объединит все камеры в единую систему видеонаблюдения. Видеотрансляция будет осуществляется в высоком разрешении, видеоданные в режиме реального времени будут передаваться в Центр обработки данных правительства Тюменской области.

"Цифровые технологии помогают сделать городскую среду современной и безопасной. В Тюменской области самое большое количество установленных "Ростелекомом" камер видеонаблюдения на Урале. Все они функционируют в рамках реализации проекта "Безопасный город". Всего в регионе цифровой провайдер установил 1 392 камеры на 344 объектах и мест с массовым скоплением людей в Ишиме, Заводоуковске, Тобольске, Тюмени, Ялуторовске и в муниципальных районах Тюменской области", - прокомментировал будущую установку камер директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский.

"Система видеонаблюдения позволяет более оперативно реагировать на внештатные ситуации, а также дисциплинировать общественное поведение. На сегодняшний день в региональную систему видеонаблюдения уже передаются данные более чем с трех тысяч средств видеонаблюдения, установленных в городах и районах Тюменской области. При этом используются технологии распознавания лиц и транспортных средств", - отметил заместитель директора департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Из опубликованных на сайте Единой информационной системы в сфере закупок документов следует, что камеры установят на 26 объектах, в том числе на перекрестках и улицах Камчатской, Судостроителей, П. Никольского, Лесопарковой, Западносибирская, на остановочных комплексах, в сквере 30-летия Победы и так далее. Финансирование проекта составит более 5,4 млн рублей.