За безопасностью тюменских дорог следят 108 умных камер

В этом году в Тюмени обновлена Система мониторинга транспорта и детекции аварий обновлена в этом году в Тюмени. Теперь она собирает и анализирует видеопотоки со 108 камер, расположенных на оживлённых улицах агломерации, в объективах как транспорт, так и пешеходы., сообщает ГУС ТО.

Система собирает девять параметров: интенсивность потока, состав, скорость, длина очереди, задержки, плотность движения, уровень обслуживания. Камера превращается в мультисенсор с аналитическими функциями. После сбора статистики она анализирует аномалии: резкие изменения скорости, направления и остановки авто, что может указывать на возникновение инцидента.

Система разработки пермской компании обучена различать шесть типов ДТП. Она определяет, случилась ли авария с пешеходом или без, значительные или легкие повреждения у транспорта, перевернулся ли автомобиль.

"Такой функционал системы позволяет оперативно оповестить все экстренные службы — вызвать скорую помощь или эвакуатор. В случае необходимости внести изменения в схемы движения общественного транспорта или изменить организацию движения на участке. Анализ причин происшествия даст необходимую информацию для профилактики ДТП", - сообщил замначальника ГУС ТО Андрей Чистяков.

Интеллектуальные транспортные системы в Тюмени и области развиваются в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".