В Тюменской области переставят камеры фотовидеофиксации нарушений ПД

На автодорогах Тюменской области установлено 129 вандалозащищённых боксов, в которых размещаются комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Боксы расположены как на федеральных трассах, так и на региональных дорогах. Сейчас Управление автомобильных дорог проводит корректировку схемы размещения боксов с учётом анализа аварийности.

"Провели свежий анализ очагов аварийности, выявили потенциально опасные участки и переставим 15 боксов в эти места. Корректировка коснётся дорог Тюменского, Тобольского, Исетского, Заводоуковского и Нижнетавдинского районов", - пояснил начальник отдела по безопасности дорожного движения и весовому контролю УАД Максим Балашов.

Перемещения боксов специалисты проведут перед началом активного турсезона, когда в регионе увеличивается количество транзитного транспорта. Места размещения боксов по правилам обозначат соответствующим дорожными знаками.

Сотрудники УАД просят водителей обращать внимание на все дорожные знаки, поскольку с наступлением тепла стартует не только сезон отпусков, но и время выполнения ремонтных работ.