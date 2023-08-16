Тюменские новостройки подключат к системе "Безопасный город".

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Новостройки Тюменской области будут подключать к системе "Безопасный город" - правительство региона утвердило нормативы градостроительного проектирования, сообщает Главное управление строительства ТО.

Теперь застройщики при проектировании инженерных систем многоквартирного дома обязаны обеспечить условия для подключения к системам видеонаблюдения, в том числе к информационной системе "Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области".

В ГУС отмечают, что подключение новых домов к аппаратно-программному комплексу "Безопасный город" позволит оперативным службам по первому сигналу получать видео с места происшествия и оперативно реагировать на обращения граждан. Предполагается, что мера не повлияет на стоимость жилья, поскольку речь не идёт о создании новых систем. Практически все современные многоквартирные дома оснащены видеокамерами. Вопрос только в проработке единых подходов к хранению и передаче данных с видеокамер в АПК "Безопасный город".

Нас сегодня к системе "Безопасного города" подключено более 5 тысяч камер наружного наблюдения, данные с них правоохранительные органы используют для пресечения и раскрытия правонарушений. Благодаря этом только в 2023 году полицейские раскрыли около 2 тысяч преступлений и пресекли более полумиллиона административных правонарушений.