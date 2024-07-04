Тюменская "Паутина" помогла собрать полмиллиона рублей штрафов со злостных неплательщиков

14:04 04 июля 2024
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Фото из архива ГИБДД ТО

Программный комплекс "Паутина" помогает автоинспекторам в наведении порядка на дорогах. С помощью камер, входящих в систему "Паутина" вычисляет лишенников, бесправников, злостных должников и автомобили с архивными номерами.

По данным ГАИ, с начала 2024 года "Паутина" помогла задержать 43-х злостных неплательщиков штрафов, они уже заплатили в бюджет более полумиллиона рублей. С помощью системы автоинспекторы задержали 1 690 автомобилей с архивными госномерами, не зарегистрированных в Госавтоинспекции, на владельцев выписаны более трех тысяч нарушений, которые зафиксировали камеры на дорогах.

Теги: ГИБДД Тюменской области , камеры видеонаблюдения , цифровизация , штрафы
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