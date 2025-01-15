Система уличного видеонаблюдения Тюмени за 2024 год стала больше и умнее

В 2024 году специалисты "Ростелекома" на 43 объектах Тюмени, в том числе скверах и на набережной, установили 455 камер, часть из них оснащена модулем видеоаналитики с применением технологий искусственного интеллекта - таким образом, очередной этап работ по оснащению города цифровыми видеосервисами послужил расширению системы умного уличного видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе компании.

Цифровые контролеры помогают следить за обстановкой в местах массового скопления людей, что повышает уровень безопасности. Работы проведены в рамках контракта с департаментом информатизации Тюменской области.

"Региональная платформа видеонаблюдения объединяет в единый контур более 6 100 камер во всех муниципальных образованиях области, из них 4 591 установлена в Тюмени. Некоторые устройства дополнены функционалом биометрической видеоаналитики, которая ведет поиск и определение лиц. Система уже доказала необходимость в оперативно-розыскных мероприятиях: именно с ее помощью были выявлены люди, находящиеся в федеральном розыске", - рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Камеры оснащены инфракрасной подсветкой, влагоустойчивы, выдерживают температурную нагрузку от –40 °С до +60 °С и работают в круглосуточном режиме. Наблюдение ведется круглосуточно.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком":