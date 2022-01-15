Александра Малыгина покидает должность пресс-секретаря областного депздрава

1 февраля пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина уходит со своей должности. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Тюменское здравоохранение, медицина, медработники - это невероятно любимая отрасль для меня и так будет всегда. Информационная среда очень тесная, поэтому, возможно, я им еще чем-то посодействую в рабочих вопросах - но точно всегда буду готова в соцсетях поддержать, помочь, кому-то что-то разъяснить, как человек, который знает это направление изнутри", - пишет Александра.

По ее мнению, она сделала все, что могла и теперь готова попробовать себя в чем-то еще.

Редакция интернет-издания "NewsProm.Ru" благодарит Александру за многолетнее сотрудничество и желает удачи на любом поприще, которое она для себя выберет.

Фото - аккаунт Александры Малыгиной в ВК.