Тюменская гордума в 2021 году стала лидером медиарейтинга среди дум столиц субъектов УрФО

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Уральского федерального округа за 2021 год. Среди председателей городских дум самый высокий медиаиндекс - у председателя Тюменской гордумы Евгения Заболотного. Такое внимание СМИ к думе - результат активной работы на благо жителей города каждого депутата, отмечают в городской думе.
Председатель Тюменской городской думы в 2021 году упоминался в средствах массовой информации чаще коллег из представительных органов местного самоуправления по УрФО. Большая цитируемость спикера обусловлена плодотворной работой всего депутатского корпуса. В минувшем году народные избранники не только вели личные приемы, работали над исполнением наказов избирателей, рассматривали в заседаниях думы важные для города документы, тесно взаимодействовали с тюменцами в решении острых и актуальных вопросов, в том числе по благоустройству и развитию города, но и лично участвовали в различных акциях, волонтерском движении и так далее.
В течение года Евгений Заболотный активно общался с представителями СМИ, рассказывая о работе депутатского корпуса, итогах заседаний и необходимости принятия тех или иных решений, некоторые посты председателя гордумы в Instagram также стали поводом для ряда публикаций.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 71 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: январь - декабрь 2021 года. Данные для рейтинга рассчитаны 11 января 2022 года.
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