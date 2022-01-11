В Тюмени оборудуют три площадки для крещенских купаний

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К Крещению в Тюмени подготовят три площадки для купаний. База моржей "Озеро Чемпионов" на Липовом станет основной площадкой, там оборудуют четыре купели. Окунуться в крещенскую воду можно будет в двух купелях на реке Туре (одна из них для детей) напротив Свято-Троицкого монастыря и в Антипино – в районе ДЮСШ "Старт XXI век".

Инициатором важного для многих горожан мероприятия уже 23-й год выступает Тюменское общественное движение "Сибирь православная", администрация Тюмени традиционно поддерживает эту инициативу и помогает с подготовкой, рассказал замглавы города Петр Вагин.

Купели оборудованы перилами и ступеньками, имеют дно. Спуститься в купель и выйти из нее помогут волонтёры. Неподалёку будут дежурить работники скорой помощи и спасатели. На площадках установят палатки для переодевания, в которых будут установлены санитайзеры, все обязаны соблюдать масочный режим.

Толщина льда Туры сейчас составляет 27 см, а озера Липового и водоёма в Антипино – 43 см. При таких параметрах выход на лёд разрешён, но окончательные замеры произведут накануне купаний.

Охрану общественного порядка будут осуществлять подразделения МВД, обеспечение пожарной безопасности – пожарные МЧС, к работе площадок привлечены казачьи и добровольные народные дружины. Вместе с ГИБДД Тюменской области сейчас прорабатываются схемы безопасного расположения транспорта, в частности, решено, что дополнительно будет открыта территория за Свято-Троицким монастырём, где можно оставить автомобиль, плюс близлежащие парковки на время купаний станут бесплатными.

18 января, после окончания литургии в Свято-Троицком монастыре, в 11:15 состоится крестный ход к площадке на реке Туре. После освящения воды, в 12:00, начнутся крещенские купания, которые продлятся до 00:00. 19 января здесь можно будет окунуться с 10:00 до 00:00.

На Липовом озере купания 18 января начнутся в 13:00 (как только закончится освящение воды) и продлятся до 00:00. 19 января купание здесь пройдёт с 12:00 до 00:00.

В этот же день, 19 января, всех желающих окунуться в крещенскую купель будет ждать площадка в Антипино – с 8:00 до 23:50.

Учредитель тюменского общественного движения "Сибирь православная" депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин сказал, что в этом году на площадке на Липовом озере при совместном взаимодействии с управой Центрального округа было оборудовано парковочное пространство на 400 машиномест, что позволит облегчить логистику распределения транспортных средств, а также дорожную безопасность в районе проведения праздничных мероприятий.

17 января состоится контрольное выездное совещание для оценки готовности площадок.